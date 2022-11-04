Çin'in Pakistan'a İhraç Ettiği Geniş Hatlı Yolcu Vagonlarının Sevkiyatı Gerçekleşiyor Güncel Haberler Pakistan için Çin'in CRRC Tangshan Limited Şirketi tarafından yedek parçalarıyla birlikte geliştirilen 46 geniş hatlı yolcu vagonunun ilk partisi, Perşembe günü Karaçi'ye gönderilmek üzere Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Limanı'ndan ayrıldı. Pakistan için Çin'in CRRC Tangshan Limited Şirketi tarafından yedek parçalarıyla birlikte geliştirilen 46 geniş hatlı yolcu vagonunun ilk partisi, Perşembe günü Karaçi'ye gönderilmek üzere Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Limanı'ndan ayrıldı. Pakistan Demiryolları ile CRRC Tangshan arasında vagonlar için yapılan anlaşma kapsamında CRRC Tangshan, Pakistan Demiryollarına 230 eski yolcu vagonu üretip teslim edecek. Yolcu vagonlarının tasarım hızı saatte 160 kilometreye ulaşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shijiazhuang şehrinden bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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