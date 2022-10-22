Çin'in Otonom Kamyonları Tayland Limanına Eko-Verimlilik ve Güvenlik Getirdi

Gelişmiş Yapay Zeka makine öğrenimi teknolojisi ve kablosuz şarj sistemi ile donatılmış Çin yapımı Q-Kamyonlar, 24 saatten fazla kesintisiz çalışabiliyor veya 140 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.

Gelişmiş Yapay Zeka makine öğrenimi teknolojisi ve kablosuz şarj sistemi ile donatılmış Çin yapımı Q-Kamyonlar, 24 saatten fazla kesintisiz çalışabiliyor veya 140 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.

LAEM CHABANG, 22 Ekim (Xinhua) -- Sutirat Tosak, Çin'den yeni ortakları olan 20 elektrikli ve otonom Q-Kamyonun, Tayland'ın en büyük derin deniz limanı olan Laem Chabang'da yükleme ve boşaltma faaliyetlerine katılmasını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Çin'in Shanghai kentinden gelen kamyonlar, limanın konteyner sahası olan D terminalinde çalışmadan önce test edilecek.

45 yaşındaki Sutirat, 2020 Eylül'den bu yana otonom ağır kamyon projesi için Tayland Hutchison Limanları'nın operasyon müdür yardımcısı olarak çalışıyor. Projede, liman operasyonlarında eko-verimlilik ve güvenlik sağlamak için otonom sürüş araçları da dahil olmak üzere otomasyona tam anlamıyla yer verilmesi amaçlanıyor.

Sutirat, "Q-Kamyonlar, Yapay Zeka, sensörler ve GPS ile çalışan, sürücü gerektirmeyen akıllı kamyonlar. İki yıl önce geldiklerinden bu yana, rıhtım ile saha arasında konteynerleri taşımak için mevcut geleneksel kamyon filosuna entegre edildiler" dedi.

Güvenlik eğitimi ile birlikte D terminaline giren 30.000'den fazla aracın sürücüleri kısa sürede kamyonlar hakkında bilgilendirildi.

Ekibe güvenlik eğitimi veren Sutirat, "Çoğu sürücü, otonom kamyonların çevresindeki her şeyi hemen 'görebildiğini' ve kaçınılmaz engellerle karşılaştıklarında acil duruş yapabildiğini anladı" dedi.

Q-Kamyonlar, ticari ve endüstriyel çevreler için yapay zeka geliştirme konusunda uzmanlaşmış Çinli Shanghai Westwell Bilgi ve Teknoloji Limited Şirketi tarafından geliştirildi.

Gelişmiş Yapay Zeka makine öğrenimi teknolojisi ve kablosuz şarj sistemi ile donatılmış Çin yapımı Q-Kamyonlar, 24 saatten fazla kesintisiz çalışabiliyor veya 140 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.

Terminal D'nin operatörü Tayland Hutchison Limanları'na göre, son 25 ayda Q-Kamyonların filosu günlük operasyonlar için konuşlandırıldı ve 150.000'den fazla konteyner başarıyla taşındı.

Tayland Hutchison Limanları'nın Tayland ve Güneydoğu Asya Genel Müdürü Stephen Ashworth, "Otonom Q-Kamyonlar (ile) yanında mevcut ve yakında uygulanacak diğer yeniliklerimizle birlikte, ülkenin ilk tam gelişmiş 'akıllı limanı' olma hedefimize hızla yaklaşıyoruz" dedi.

Ashworth Xinhua'ya, "D terminalinde otonom kamyon teknolojisinin geliştirilmesini daha fazla göz önünde bulunduracağız ve grubun dünya çapındaki liman ağına ve gelecek planlarına nasıl fayda sağlayacağını keşfedeceğiz" dedi.

Liman otoritesine göre Tayland, Laem Chabang limanını bölgesel bir merkeze dönüştürerek terminalin güvenliğini ve verimliliğini artırmanın yanı sıra maliyetleri düşürüyor ve daha yeşil çözümler sunuyor.

Plan, Westwell'in otomasyonu teşvik etme arzusuyla da uyumlu.

Westwell'in kurucusu ve CEO'su Tan Limin, "Tayland, ticari otonom sürüş açısından ilk yurtdışı pazarımız" dedi.

Tan, "Limanda çalışmak, sahadaki olası zorlukları anlamamıza yardımcı oluyor, Çin'deki otonom sürüş uygulamalarındaki deneyimimizi geliştirebiliriz ve çözümleri yerel koşullara uyarlayabiliriz" dedi.