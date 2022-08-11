Çin'in Otomobil Satışları Temmuz'da Yüzde 29,7 Arttı BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden Perşembe günü yayınlanan verilere göre, Çin'in Temmuz ayında otomobil satışları yıllık yüzde 29,7 artışla 2,42 milyon adede ulaştı. BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden Perşembe günü yayınlanan verilere göre, Çin'in Temmuz ayında otomobil satışları yıllık yüzde 29,7 artışla 2,42 milyon adede ulaştı. Verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışları yıllık yüzde 2 düşüşle 14,48 milyon adet oldu. Veriler, yalnızca Temmuz ayında, binek araç satışlarının yıllık yüzde 40 artışla 2,17 milyon adede yükseldiğini gösterdi. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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