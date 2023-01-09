Çin'in Otomobil Markası Hongqi Yurtdışında Daha Fazla Büyüyecek

CHANGCHUN, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup Ltd. Şti.'ye bağlı bir otomobil markası olan Hongqi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirket, Avrupa bölgesine odaklanarak denizaşırı lüks otomobil pazarındaki genişlemeyi hızlandıracağını bildirdi.

Şirket, Çinli lüks otomobil markasının 700'den fazla deneme sürüşü alanı, 1.000'den fazla servis mağazası ve 600.000 şarj terminali inşa edeceğini kaydetti.

Hongqi ayrıca, yurtdışı satışlarını 2025 yılına kadar toplam satışlarının yüzde 10'undan fazlasını ve 2030 yılına kadar toplam satışlarının yüzde 25'ini oluşturacak şekilde artırmayı planlıyor.

Şirkete göre Hongqi, 2025 yılına kadar 500.000'den fazla yeni enerjili araç (NEV) dahil olmak üzere toplam 1 milyon adetten fazla satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. 2030 yılına kadar satışların, çoğunluğu NEV olmak üzere 1,5 milyon adedi aşması bekleniyor.

Çincede "kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, 1958'deki kuruluşundan bu yana, ulusal tören etkinlikleri için yıllarca limuzin hizmeti vererek Çin'in ikonik markası haline geldi. Marka, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yıllık yüzde 3 artışla 310.000 adet satış gerçekleştirdi.

FAW Grup, Çin'in en eski ve en büyük otomotiv üreticilerinden biri. 1953'te kurulan şirketin merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunuyor.