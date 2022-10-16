Çin'in Otomobil İhracatı Yılın İlk Dokuz Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentinin Sanjiang Yeni Bölgesi'nde Kaiyi Auto'ya ait bir üretim hattında bir teknisyen, yeni enerjili bir araca batarya yerleştiriyor, 20 Temmuz 2022.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentinin Sanjiang Yeni Bölgesi'nde Kaiyi Auto'ya ait bir üretim hattında bir teknisyen, yeni enerjili bir araca batarya yerleştiriyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'de sektör verileri, ülkedeki otomobil ihracatının yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,5 artışla 2,11 milyon adedi aştığını gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,1 artışla 1,69 milyonun üzerinde binek otomobili ihraç edildi.

Aynı dönemde ülkenin ticari araç ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,2 artışla 422.000 adede yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde 389.000 adet araç ihraç eden ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'den fazla artışla büyük sıçrama kaydeden yeni enerjili araçlar, Çin'in otomobil ihracatının parlayan yıldızı oldu.

Veriler, sadece Eylül ayında Çin'in otomobil ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73,9 artışla 301.000 adede çıktığını gösteriyor.