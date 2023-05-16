Çin'in Otomobil İhracatı Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 89,2 Arttı

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı yılın ilk dört ayında güçlü büyüme eğilimini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,2 artışla toplam 1,37 milyon araç ihraç edildi.

Binek otomobil ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110'luk büyük bir yükselişle 1,14 milyon adedi aşarken, ticari araç ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artışla 228.000 adede yükseldi.

Veriler, yeni enerjili araçların ihracatının Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 348.000 adede ulaştığını gösterdi.