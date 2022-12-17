Çin'in Otomobil İhracatı Kasım'da Arttı

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden alınan verilere göre, Çin'in otomobil ihracatı Kasım 2022'de büyüme ivmesini sürdürdü.

Verilere göre, Çinli otomobil üreticileri Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,8 artışla 329.000 otomobil ihraç etti.

Dernek, yılın ilk 11 ayında toplam 2,79 milyon otomobil ihraç edildiğini ve bunun yıllık yüzde 55,3'lük bir büyümeyi temsil ettiğini söyledi.

Kasım ayında ülkenin binek otomobil ihracatı yıllık yüzde 62,2 artarken, ticari otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 79,7 büyüme kaydetti.

Veriler aynı zamanda Çin'in Kasım'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 artışla 95.000 yeni enerjili araç ihraç ettiğini gösterdi.