Çin'in Otomobil İhracatı Ekim'de Rekor Seviyeye Ulaştı

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, ülkenin otomobil ihracatının Ekim ayında rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.

Birlik, ülkede geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 337.000 motorlu taşıtın ihraç edildiğini bildirdi. Rakam, Eylül ayında kaydedilen değere göre yüzde 12,3'lük artışa işaret ediyor.

Denizaşırı ülkelere Ekim'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,7, bir önceki aya göre ise yüzde 11,6 artışla yaklaşık 279.000 binek otomobil satıldı.

Yeni enerjili araçların (NEV) hızla yayılması, Ekim ayında Çin'in otomobil ihracatının en önemli unsuru oldu.

Geçen ay, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81,2 artışla 109.000 adet NEV ihraç edildi. NEV ihracatı bu yılın ilk on ayında önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıkarak 499.000 adede ulaştı.

Veriler ayrıca, Çin'in otomobil ihracatının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre yüzde 54,1 artarak 2,46 milyon adede yaklaştığını gösterdi.