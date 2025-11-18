Çin'in Otomobil İhracatı %15,7 Arttı

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 arttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu dönemde 5,6 milyondan fazla araç ihraç edildi.

Söz konusu dönemde yeni enerjili araç ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,4 artarak 2,01 milyona ulaştı.

Çin'in otomobil ihracatı ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarken, yeni enerjili araç ihracatı da yüzde 99,9 artış kaydetti.