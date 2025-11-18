Haberler

Çin'in Otomobil İhracatı %15,7 Arttı

Güncelleme:
Çin, 2025'in ilk 10 ayında otomobil ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %15,7 artırarak 5,6 milyon aracı yurtdışına gönderdi. Yeni enerjili araç ihracatı ise %90,4'lük bir artışla 2,01 milyona ulaştı.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 arttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu dönemde 5,6 milyondan fazla araç ihraç edildi.

Söz konusu dönemde yeni enerjili araç ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,4 artarak 2,01 milyona ulaştı.

Çin'in otomobil ihracatı ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarken, yeni enerjili araç ihracatı da yüzde 99,9 artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
