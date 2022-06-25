Çin'in Otomobil Endüstrisi Ocak-Mayıs Döneminde Hızlı Yatırım Büyümesi Kaydetti

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Çin'in otomobil imalat sektöründeki sabit varlık yatırımı yılın ilk beş ayında çift haneli büyüme kaydetti. Birlik, Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine dayanarak, Ocak ayından Mayıs ayına kadar Çin'in otomobil üreticilerinin yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 arttığını ve bu oranın ilk dört aya göre 0,8 puan artış anlamına geldiğini belirtti.

Veriler, Ocak-Mayıs döneminde otomobil yatırım büyümesinin, aynı dönemde ülkenin toplam sabit kıymet yatırımındaki artıştan yüzde 5 puan daha yüksek olduğunu gösterdi. Birliğin verileri ayrıca, Çin'in otomobil üretimi ve satışlarının Mayıs ayında önemli bir toparlanma gösterdiğini ve otomobille ilgili perakende satışların Nisan ayına göre yüzde 24,1 artarak 318,6 milyar yuana (yaklaşık 47,55 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi. Birlik, otomobille ilgili satışların, ülkenin Mayıs ayındaki toplam perakende tüketim malları satışlarının yüzde 9,5'ini oluşturduğunu ve bu oranın bir önceki aya göre 0,8 puan arttığını kaydetti.

Xinhua / Güncel