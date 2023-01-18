Çin'in Otomobil Endüstrisi 2022 Ocak-Kasım Döneminde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin otomobil imalat sektörü verilerine göre, 2022'nin Ocak-Kasım döneminde ülkenin endüstriyel toparlanmasına öncülük eden sektör gelir ve karda büyüme bildirdi.

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin otomobil imalat sektörü verilerine göre, 2022'nin Ocak-Kasım döneminde ülkenin endüstriyel toparlanmasına öncülük eden sektör gelir ve karda büyüme bildirdi.

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği'ne göre, bu dönemde sektörün endüstriyel katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı ve artış oranı imalat sanayinin tamamından 4,4 yüzde puan daha yüksek oldu.

Sektördeki şirketlerin birleşik faaliyet geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artışla 8,37 trilyon yuanı (yaklaşık 1,25 trilyon ABD doları) aştı ve genel imalat endüstrisinden 2,9 yüzde puan daha hızlı artmış oldu.

Veriler, Çinli otomobil üreticilerinin aynı dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 476,3 milyar yuan toplam kar elde ettiğini ortaya koydu.

2022 yılında, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artışla 26,86 milyon adede yükseldi.