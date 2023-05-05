Çin'in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Ekonomik İlişkileri Son 10 Yılda Güçlü İvme Kazandı

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle olan ticaretinde ve ekonomik ilişkilerinde son 10 yılda canlılık yaşandığını söyledi.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle olan ticaretinde ve ekonomik ilişkilerinde son 10 yılda canlılık yaşandığını söyledi.

Li, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki iki yönlü yatırımların bugüne kadar yaklaşık 20 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydetti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Li, Çin'in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri'ne yaptığı doğrudan yatırımın yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148 oranında arttığını söyledi.

Li, Çinli şirketlerin bu bölgelere otomobil parçaları, ev aletleri, ilaç, lojistik, enerji ve maden gibi sektörlerde yatırım yapmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

3. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Fuarı ve Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 16-20 Mayıs tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenecek.