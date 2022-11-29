Çin'in Orta Kesimlerinde 5 Bin Yıllık Ev Kalıntıları Bulundu

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletine bağlı Mianchi ilçesinin Yangshao köyündeki Ulusal Arkeoloji Parkı'nda bulunan Yangshao Kültür Müzesi'nin girişi görülüyor, 17 Ekim 2021. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

ZHENGZHOU, 29 Kasım (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in merkezindeki Henan eyaletinin Yangshao köyü sahasında tarihi 5.000 yıldan daha eskiye dayanan ev temeli kalıntılarını ortaya çıkardı.

Çalışma yapılan ev, bir zamanlar 130 metrekareden daha geniş bir alana yayıldığı düşünülen, sıkıştırılmış toprak duvarlara sahip büyük bir bina. Kazı alanı sorumlusu olan Henan İl Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü'nden Li Shiwei, binanın geç Yangshao Kültür dönemine ait olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Li, "Yangshao Köyü sahasında 1921'de yapılan kazılardan bu yana ilk kez büyük ev kalıntıları keşfedildi. Bulgular, Yangshao Kültürü dönemindeki evlerin tiplerini, şekillerini ve inşa tekniklerini incelemek için yeni materyaller sağlayabilir" dedi.

Arkeologlar bölgede dört yapay siper ve askeri gücü simgeleyen yeşimden yapılmış bir savaş baltası da dahil olmak üzere çok sayıda kültürel kalıntı da keşfetti.

Li, bu keşiflerin, Yangshao dönemindeki yerleşim yerlerinin büyük bir nüfusa, müreffeh bir kalkınmaya, eksiksiz savunma tesislerine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti ve bunun tarih öncesi dönemde Sarı Nehir havzasındaki karmaşık yapı ile medeniyet sürecini incelemek için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Henan eyaletinin Mianchi ilçesindeki Yangshao köyü sahasında 1921'de yapılan ilk kazı, modern Çin arkeolojisinin doğuşu olarak nitelendiriliyor.

Sarı Nehir'in orta kesimlerinde ortaya çıkan Yangshao Kültürü, Çin uygarlığının önemli bir kolu olarak kabul ediliyor ve gelişmiş çömlek yapım teknolojisi ile tanınıyor.

Yangshao köyü sahasındaki dördüncü arkeolojik kazı 22 Ağustos 2020'de başladı ve hala devam ediyor.