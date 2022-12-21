Çin'in Orta Kesimindeki Xiase Gölü, Çevresel Restorasyonun Ardından Yeniden Canlandı

Çin'in Hunan eyaletindeki Dongting Gölü'nün tam ortasında yer alan Xiase Gölü, önemli bir sulak alan ekolojik koruma alanı olarak öne çıkıyor.

Çin'in Hunan eyaletindeki Dongting Gölü'nün tam ortasında yer alan Xiase Gölü, önemli bir sulak alan ekolojik koruma alanı olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, göl bir zamanlar aşırı avlanma ve uygun yönetimin olmaması nedeniyle ciddi çevresel bozulmaya maruz kalmıştı.

Kötüleşen ekolojik çevreden endişe duyan yerel yönetim, 2018'de göl ortamını eski haline getirmek için yapay ve doğal restorasyon yöntemlerini birleştiren bir sulak alan restorasyon kampanyası başlattı.

Şimdi, Xiase Gölü yeniden canlılık kazandı ve kuşlar için bir cennet haline geldi.

SES 1 (Çince): ZENG GUOHUA, Çevre gönüllüsü

"Restorasyon kampanyası başladığından bu yana gölün ekolojik çevresi önemli ölçüde iyileşti ve bitki örtüsü köklü bir toparlanma yaşadı. Baykuş, kuğu ve ak balıkçıl gibi daha önce hiç görülmemiş çok sayıda kuş gözlemledik. Birçok defa gözlemlendiler."

Yaklaşık 1.100 hektarlık sulak alanda ekolojik restorasyon yapıldı.

SES 2 (Çince): ZENG GUOHUA, Çevre gönüllüsü

"Şimdi Xiase Gölü bitkilerle dolu. Elimde tuttuğum Çin geveni her yerde görülebiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hunan eyaletinin Xiase Gölü'nden bildiriyor. (XHTV)