Çin'in Orta Kesimindeki Henan'da Antik Kalıntılar Keşfedildi

ZHENGZHOU, 1 Şubat (Xinhua) -- Çinli arkeologlar, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaletinde, Song Hanedanlığı'ndan (960-1279) Yuan Hanedanlığı'na (1271-1368) kadar uzanan kalıntılar keşfetti.

Arkeologlar, yeni keşfedilen alanın Kuzey Song Hanedanlığı (960-1127) döneminden Cao Cao'nun mozolesi için kurulan koruyucu meskenin yeri olabileceğine inanıyor.

Henan Eyaleti Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü'ne göre Çin'in önde gelen tarihi figürlerinden Cao Cao'nun mozolesinin batı tarafında yer alan alanda tuğla yer altı drenaj tesisleri ve mimari kalıntılar keşfedildi.

Enstitüden araştırmacı Zhou Ligang, Henan'a bağlı Anyang kentindeki bölgede porselen parçalar, madeni paralar, eğlence gereçleri ve yapı bileşenleri gibi çok çeşitli kültürel kalıntıların da ortaya çıkarıldığını söyledi.

"Ortaya çıkarılan mimari kalıntıların ve drenaj tesislerinin özelliklerine ve çok sayıda ve çeşitli porselen eşyalara dayanarak, mimarinin sıradan bir konut olmadığı varsayılıyor" diyen Zhou, "Literatür kayıtlarıyla birlikte bakıldığında, mozolenin koruyucu meskeninin yeri olabilir" diye ekledi.

Zhou, "Gelecekteki saha araştırmasının, bu meskenin işlevi hakkında daha fazla ipucu sağlaması ve Cao Cao'nun mozolesi çevresindeki tarihi çevre değişikliklerinin incelenmesi için yeni materyaller sağlaması bekleniyor" dedi.