HABER: Çin'in orta kesiminde taşınan köy, kırsal canlandırmada umut verici bir gelecek görüyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nden çeşitli görüntüler

2. Zouzhuang köyünden çeşitli görüntüler

4. Zouzhuang köyünden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Burası Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bir köy.

Buradaki insanlar eskiden Danjiangkou Barajı yakınında yaşıyordu. Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nin inşaatı nedeniyle 2011'de Zouzhuang köyüne taşındılar.

Hükümetin yardımıyla köy, çeşitli sektörleri ve kırsal turizmi geliştirerek meyve ağacı yetiştirme üssü ve eko turizm bölgesi kurdu. Köyün yıllık geliri 300.000 yuanı (yaklaşık 42.100 ABD doları) aştı.

SES 1 (Çince): WANG HENGJU, Zouzhuang köyü sakini:

"Evim turistlerin gelip kalması için yenilendi. Bakalım işler gelecekte nasıl ilerleyecek. Turistler geldikçe evimi aile yanında konaklamaya açmaktan çok mutlu oluyorum."

2022 yılında yerel yetkililer, 1.000 mu'luk (yaklaşık 165 akre) alanda tarımsal üretimi artırmak için, 5G ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin uygulandığı akıllı tarım projesinin inşasına yatırım yaptılar.

İzleme verileriyle desteklenen çiftçiler, tarlaya gitmeden uygulama üzerinden sulamayı ve gübrelemeyi uzaktan kontrol edebiliyor.

SES 2 (Çince): ZOU HUİYİ, Zouzhuang köyünde çiftçi:

"Telefonumu kullanarak sulama yapmak artık çok kolay. Uygulamayı indirdikten sonra, bitkileri sulamayı başlatmak veya durdurmak için telefonumla konuşmam yeterli."

SES 3 (Çince): CUİ LİPİNG, Köy yetkilisi:

"Şimdi, Zouzhuang köyü temiz ve güzel, net bir endüstriyel planlama ile ve yerliler uyumlu bir şekilde yaşıyor. Daha yüksek bir moralle, tüm köylüler gelecekteki gelişimimize tam güven duyuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)