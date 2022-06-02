Çin'in Orta Kesiminde Meydana Gelen Toprak Kaymalarında 2 Kişi Öldü, 4 Kişi Kayboldu - Haberler

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Çin'in Orta Kesiminde Meydana Gelen Toprak Kaymalarında 2 Kişi Öldü, 4 Kişi Kayboldu

Xinhua - Güncel
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Çin'in Orta Kesiminde Meydana Gelen Toprak Kaymalarında 2 Kişi Öldü, 4 Kişi Kayboldu

CHANGSHA, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Huaihua kentinin yerel yetkilileri, şiddetli yağışın ardından Perşembe günü erken saatlerde meydana gelen iki toprak kaymasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

CHANGSHA, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Huaihua kentinin yerel yetkilileri, şiddetli yağışın ardından Perşembe günü erken saatlerde meydana gelen iki toprak kaymasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi. İlk toprak kayması Perşembe günü 03.00 sularında Mayang Miao Özerk İlçesi'ne bağlı Tonglingxi köyünde meydana geldi. Toprak kayması iki evin yıkılmasına neden olurken, 4 kişi kayboldu. Diğer toprak kayması ise 04.00 sularında aynı ilçenin Dahuaping köyünde meydana geldi ve 2 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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