Çin'in "Orman Başkenti" Ekolojik Endüstrisini Geliştiriyor
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YİCHUN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan ve ülkenin "orman başkenti" diye bilinen Yichun, ekosistem restorasyonu adına 2013 yılında ticari ağaç kesimini yasaklamasının ardından, hem çevreyi korurken hem de karakteristik ekolojik endüstrisini geliştirdi.
YİCHUN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan ve ülkenin "orman başkenti" diye bilinen Yichun, ekosistem restorasyonu adına 2013 yılında ticari ağaç kesimini yasaklamasının ardından, hem çevreyi korurken hem de karakteristik ekolojik endüstrisini geliştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel