Çin'in 'Orman Başkenti' Ekolojik Endüstrisini Geliştiriyor

YİCHUN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan ve ülkenin "orman başkenti" diye bilinen Yichun, ekosistem restorasyonu adına 2013 yılında ticari ağaç kesimini yasaklamasının ardından, hem çevreyi korurken hem de karakteristik ekolojik endüstrisini geliştirdi.

Çin'in kuzeydoğusunda Heilongjiang eyaletinin Yichun kentindeki Wuying Ulusal Orman Parkı'nda ilerleyen bir aracın havadan çekilmiş fotoğrafı, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

YİCHUN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan ve ülkenin "orman başkenti" diye bilinen Yichun, ekosistem restorasyonu adına 2013 yılında ticari ağaç kesimini yasaklamasının ardından, hem çevreyi korurken hem de karakteristik ekolojik endüstrisini geliştirdi.

Çin'in kuzeydoğusunda Heilongjiang eyaletinin Yichun kentindeki bir ekim üssünde yaban mersini dallarını budayan bir çalışan, 20 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda Heilongjiang eyaletinin Yichun kentinde Heilongjiang Yichun ormancılık şirketi Refco Grubu'nun bir çalışanı yenilebilir mantarların durumunu kontrol ediyor, 20 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda Heilongjiang eyaletinin Yichun kentindeki bir kızılçam üssünde Heilongjiang Yichun ormancılık şirketi Refco Grubu'nun bir çalışanı aşılı kızılçam fidelerinin bakımını yapıyor, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)