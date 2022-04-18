Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Yeniden Üretime Başladı

CHANGCHUN, 18 Nisan (Xinhua) -- Changchun şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamada FAW'a otomobil parçası tedarik eden 276 firmanın 25.000'den fazla işçisinin de işlerine geri döndüğü duyuruldu. Grubun Changchun'daki beş fabrikasının operasyonları, salgın karşıtı önlemler kapsamında 13 Mart'tan bu yana askıya alınmıştı. Jilin eyaletinin önde gelen bir kuruluşu olan, yerel ve küresel otomotiv sanayi zincirlerinin de önemli bir parçası konumundaki FAW Grubu, 2021'de 3,5 milyon araç sattı ve şirketin geliri 707 milyar yuana (yaklaşık 110,6 milyar ABD doları) ulaştı.

Xinhua / Güncel