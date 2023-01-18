Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling 2022'de Güçlü Satış Rakamları Kaydetti

Çinli büyük otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling (SGMW) tarafından geliştirilen yeni enerjili üstü açılabilir Hongguang MINIEV CABRIO, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda (Auto Shanghai 2021) sergileniyor, 19 Nisan 2021. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

NANNİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden SAIC-GM-Wuling (SGMW), 2022'de güçlü satış rakamları kaydetti.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Liuzhou merkezli SGMW, araç satışlarının geçen yıl 1,6 milyon adedi aştığını bildirdi.

Şirketin yeni enerjili araçlarının (NEV'ler) satışları da yıl boyunca güçlü bir büyüme kaydetti ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artışla 600.000 adedin üzerine çıktı.

NEV markaları arasında, Hongguang MINIEV geçen yıl 550.000'den fazla toplam satış gerçekleştirerek Çin NEV pazarında satış açısından üst üste 28 aydır koruduğu birinciliğini sürdürdü.

SGMW 2022'de ihracatta da güçlü bir performans kaydetti ve ihracat satışları yıllık yüzde 33 artışla 193.579 adede yükseldi ve yedi yıldır sürdürdüğü artış trendini korudu.