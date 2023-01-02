Çin'in Önde Gelen Kaya Gazı Sahasında 2022'de Rekor Seviyede Üretim Gerçekleştirildi

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Fuling'deki Sinopec Jianghan Petrol Sahası kapsamındaki Fuling Kaya Gazı Sahası'nın bir bölümü görülüyor, 11 Aralık 2021. (Fotoğraf: Fuling'deki Sinopec Jianghan Petrol Sahası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

CHONGQİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Fuling Kaya Gazı Sahası'nda 2022 yılında yaklaşık 7,2 milyar metreküp doğalgaz üretildi. Sahanın geliştiricisi olan Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec'in verdiği bilgilere göre bu, geçen yılın aynı dönemine göre 30,5 milyon metreküp artış anlamına geliyor.

Söz konusu dönemde gaz sahası, mevcut kuyularında üretim artışına odaklandı. Fuling'deki 650'nin üzerindeki eski kuyu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla üretime yaklaşık 6,5 milyar metreküp katkı sağladı.

28 Aralık 2022'de Fuling Kaya Gazı Sahası, bir kaya gazı geliştirme platformunda en fazla sayıda kuyuya sahip olma ve kuyu gruplarında en yüksek geri kazanım oranına sahip olma açısından Çin genelinde iki rekora imza attığını duyurdu.

Temel olarak metandan oluşan kaya gazı, temiz bir yeni enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

Ticari geliştirme faaliyetlerinin 2014'te başladığı Fuling Kaya Gazı Sahası, yaklaşık 900 milyar metreküp kanıtlanmış rezerv biriktirdi. Günde 22,7 milyon metreküp kaya gazı üreten saha, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nda yer alan 70'in üzerinde kente yeşil ve temiz enerji sağlıyor.