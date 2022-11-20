Çin'in Önde Gelen Elektrikli Makine Üreticisi Akıllı Üretimi Geliştirdi
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HARBİN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, Çin'in önde gelen elektrikli makine üreticilerinden Harbin Elektrik Şirketi, son yıllarda akıllı üretimi geliştirmek için dijitalleşmeyi hızlandırdı.
HARBİN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, Çin'in önde gelen elektrikli makine üreticilerinden Harbin Elektrik Şirketi, son yıllarda akıllı üretimi geliştirmek için dijitalleşmeyi hızlandırdı.
Kaynak: Xinhua / Güncel