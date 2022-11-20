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Çin'in Önde Gelen Elektrikli Makine Üreticisi Akıllı Üretimi Geliştirdi

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Çin'in Önde Gelen Elektrikli Makine Üreticisi Akıllı Üretimi Geliştirdi

HARBİN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, Çin'in önde gelen elektrikli makine üreticilerinden Harbin Elektrik Şirketi, son yıllarda akıllı üretimi geliştirmek için dijitalleşmeyi hızlandırdı.

Çin'in Önde Gelen Elektrikli Makine Üreticisi Akıllı Üretimi GeliştirdiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de kurulu Harbin Elektrik Şirketi'ne ait fabrikadaki bir otomatik üretim hattı, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, Çin'in önde gelen elektrikli makine üreticilerinden Harbin Elektrik Şirketi, son yıllarda akıllı üretimi geliştirmek için dijitalleşmeyi hızlandırdı.

Çin'in Önde Gelen Elektrikli Makine Üreticisi Akıllı Üretimi GeliştirdiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de kurulu Harbin Elektrik Şirketi'ne ait fabrikada bir işçi çalışıyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in Önde Gelen Elektrikli Makine Üreticisi Akıllı Üretimi GeliştirdiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de kurulu Harbin Elektrik Şirketi'ne ait fabrikada bir işçi çalışıyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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