Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı - Haberler

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Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemeleri Başladı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou'da Omicron varyantlarına karşı bir doz Çin'in inaktif aşısını yaptıran bir klinik deneme gönüllüsü, 1 Mayıs 2022.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Hangzhou'da Omicron varyantlarına karşı bir doz Çin'in inaktif aşısını yaptıran bir klinik deneme gönüllüsü, 1 Mayıs 2022. Sinopharm'ın yan kuruluşu olan Çin Ulusal Biotec Grubu tarafından geliştirilen Omicron varyantlarına karşı inaktif hale getirilmiş aşı, Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından 26 Nisan'da klinik denemeler için onaylanmıştı. Klinik denemelerin üç ila dört ay içinde tamamlanması ve kademeli olarak kullanıma sokulması bekleniyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Hangzhou, Omicron, Mayıs, Güncel, Haberler

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