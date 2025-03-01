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Çin'in Ocak Ayı Ticaret Açıklamaları: 4,05 Trilyon Yuan Ciro

Çin'in Ocak Ayı Ticaret Açıklamaları: 4,05 Trilyon Yuan Ciro
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Çin, ocak ayında uluslararası mal ve hizmet ticaretinde 4,05 trilyon yuan (564 milyar dolar) işlem gerçekleştirdi. Ülkenin ihracatı 315 milyar dolar, ithalatı ise 249,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti ocak ayında 4,05 trilyon yuanı (564 milyar doları) aştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre ülkenin mal ve hizmet ihracatı ABD doları bazında 315 milyar dolar, ithalatıysa ise 249,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 65,6 milyar dolar fazla verildi.

Ocak ayında mal ihracatı 2,01 trilyon yuanı aşarken, mal ithalat yaklaşık 1,38 trilyon yuana ulaşarak 634,2 milyar yuan fazla verdi.

Verilere göre geçen ay hizmet ihracatı 251,8 milyar yuan, hizmet ithalatıysa 414,9 milyar yuan olarak gerçekleşirken 163,1 milyar yuanlık açık oluştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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