Çin'in Nisan'daki Binek Otomobil Satışları Yüzde 55,5 Arttı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Nisan ayındaki binek otomobil perakende satışları yıllık yüzde 55,5 artış gösterdi.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin otomotiv sektörüne ilişkin Salı günü yayımladığı verilere göre, ülkede Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artışla toplam 1,63 milyon binek otomobil satıldı.

Kurum, güçlü büyümenin talepteki artış ve geçen yılın aynı dönemindeki düşük baz da dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklandığını belirtti.

Binek otomobil perakende satışları bu yılın ilk dört ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 düşüşle yaklaşık 5,9 milyon adet olarak gerçekleşti.

Veriler ayrıca Nisan ayında yıllık yüzde 101 artışla yaklaşık 240.000 lüks otomobil satıldığını gösterdi.