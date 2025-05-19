Çin'in Nisan Ayı Sanayi Üretimi Yüzde 6,1 Arttı

Çin'in Nisan Ayı Sanayi Üretimi Yüzde 6,1 Arttı
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Çin'in katma değerli sanayi üretimi nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artış gösterdi. Ekipman imalatında ve yüksek teknolojili imalatta önemli yükselişler kaydedildi. Yılın ilk dört ayında sanayi üretimi ise yüzde 6,4 arttı.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre katma değerli üretimin ekipman imalatında yüzde 9,8, yüksek teknolojili imalatta ise yüzde 10 artmasıyla imalat sektörünün katma değerli üretimi geçtiğimiz ay yüzde 6,6 yükseldi.

Yılın ilk dört ayında ülkenin sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 artış gösterdi.

Verilere göre nisanda üç boyutlu baskı ekipmanlarının üretimi yüzde 60,7, sanayi robotlarının üretimi yüzde 51,5 ve yeni enerjili araçların üretimi yüzde 38,9 yükseliş kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde ülkenin sanayi karları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak yaklaşık 1,51 trilyon yuana ulaştı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,78 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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