Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi, Yeşil Kalkınmayı Gerçekleştirmek İçin Çöl Kaynaklarından Yararlanıyor

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde, ülkenin kırsal yeniden canlandırma çabaları kapsamında, uçsuz bucaksız çorak araziler kaynak haline getiriliyor.

Bölgenin merkezi Yinchuan'ın kırsal bölgelerinde bir fotovoltaik (PV) elektrik santrali, geniş boş çöl arazilerinden ve buradaki bol güneş ışığından yararlanan bir model geliştiriyor.

Elektrik santrali, bir yandan yeşil enerji üretirken bir yandan da güneş panellerinin altında yaşayabilen mahsullerin yetiştirilmesini teşvik ediyor.

Tarım ve yeşil enerjiden oluşan ikili ekolojik sistem, Ningxia'da yaygınlaşırken çevreyi de dönüştürüyor.

Zhongwei'de, Tengger Çölü'nün güney ucundaki bu PV panelleri, 4.000 hektarlık geniş bir alanı kaplıyor.

Huaneng 1 Numaralı PV Merkez İstasyonu 2011 yılında Zhongwei'de kuruldu ve halen bir yandan elektrik üretirken bir yandan da ekolojik iyileştirme ve korumaya yardımcı oluyor.

SES 1 (Çince): LİU CHUNMİNG, Huaneng Ningxia 1 Numaralı Fotovoltaik Merkezi İstasyonu Direktörü:

"Fotovoltaik tesis arazisine girdikten sonra, ekosistem üzerinde de olumlu etki yaratan kum tespit ve tesviye çalışmaları yaptık."

Yıllar geçtikçe, geniş çöl arazisi yavaş yavaş yeşile dönüyor ve ekilebilir arazi haline geliyor, bu da çiftçilik yaparken bir taraftan da PV elektrik santrallerinde istihdam edilen yerel çiftçilere fayda sağlıyor.

SES 2 (Çince): SUN XİULİNG, Miaomiaohu köyündeki sebze üssünde bitki ekimi ekip lideri:

"Çiftçilere ekilen tohumun boyuna göre metre başı 50 sent ödeniyor. 100 metrelik sıralar var, 90 metrelik sıralar var yani çiftçi günde 2-3 sıra ekerse günde ortalama 140 ila 150 yuan (yaklaşık 20 ABD doları) kazanabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor. (XHTV)