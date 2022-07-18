Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü

YİNCHUAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin gümrük yetkilileri, bölgenin dış ticaretinin 2022'nin ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 70,1 artışla 12,25 milyar yuana (yaklaşık 1,82 milyar ABD doları) yükseldiğini bildirdi. Bölgenin toplam dış ticaretinin önemli bir kısmını oluşturan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 87,7 artışla 10,04 milyar yuana çıktı. Bölgenin özel işletmelerinin ithalat ve ihracatı canlılığını korudu. Ocak-Haziran döneminde özel işletmelerin ithalat ve ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 78,5 artışla 8,49 milyar yuana ulaştı. Söz konusu dönemde Ningxia'nın Avrupa Birliği ile dış ticareti bir önceki yıla oranla yüzde 108,2 artışla 2,46 milyar yuan, Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti yüzde 101,8 artışla 1,25 milyar yuan, Japonya ile ticareti ise yüzde 32,6 artışla 1,14 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Xinhua / Güncel