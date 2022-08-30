Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden Göl Manzarası
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SHİZUİSHAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Shizuishan kentinde bulunan Shahu Gölü manzara alanını gösteren hava fotoğrafı, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)
SHİZUİSHAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Shizuishan kentinde bulunan Shahu Gölü manzara alanını gösteren hava fotoğrafı, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel