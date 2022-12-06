Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Ana Demiryolu İçin Ray Döşeme Çalışmaları Tamamlandı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde, Yinchuan-Lanzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun son bölümü olan Zhongwei-Lanzhou demiryolunun ray döşeme çalışmaları Cumartesi günü tamamlandı.

Zhongwei-Lanzhou yüksek hızlı demiryolu hattı, Zhongwei ile komşu Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'yu birbirine bağlayacak.

218 kilometre uzunluğundaki demiryolu, saatte 250 kilometre azami hıza uygun şekilde tasarlandı.

Zhongwei'yi, bölgenin merkezi Yinchuan'a bağlayan diğer bir yüksek hızlı tren hattıyla birleşecek olan hattın bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

Çin'in kuzeybatısındaki iki büyük şehir olan Lanzhou ile Yinchuan arasındaki seyahat süresi, mevcut 10 saatten sadece iki saate inecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor.(XHTV)