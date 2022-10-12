Çin'in Ningshan İlçesindeki Yeşil Kalkınma
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Xİ'AN, 12 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Ningshan ilçesinde, tepeli ibis yabanileştirme üssünün yakınındaki organik çeltik tarlaları görülüyor, 10 Ekim 2022.
Xİ'AN, 12 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Ningshan ilçesinde, tepeli ibis yabanileştirme üssünün yakınındaki organik çeltik tarlaları görülüyor, 10 Ekim 2022.
Ningshan ilçesi son yıllarda ekolojik koruma ve yeşil kalkınma konusunda büyük çaba gösterdi. Bu sayede yerel ormanların kapladığı alan yüzde 96,24'e ulaşırken, tepeli ibis, dev panda ve altın kalkık burunlu maymunların nüfusu arttı. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel