Çin'in Ningde Limanı'ndan İsrail'e İlk Kez Yeni Enerjili Araç İhracatı Yapıldı

Çin menşeli yeni enerjili araçlar Salı günü ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Ningde limanından ilk kez İsrail'e sevk edildi.

Toplam 725 yeni enerjili araçtan oluşan bu sevkiyattaki 700 araç Çinli otomobil imalatçısı SAIC Motor tarafından üretildi. Diğer 25 araç ise, Çinli otobüs imalatçısı King Long tarafından üretilen elektrikli otobüslerden oluşuyor.

Sefer, aynı zamanda limanın Ortadoğu'ya ilk doğrudan deniz hattının açılışına da karşılık geliyor.

SES (Çince): SHA HAO, SAIC Anji Lojistik Personeli:

"Son yıllarda tasarım, üretim, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) gibi kilit önemdeki süreçlere yatırım yapmaya devam ettik ve yerli üretim yeni enerjili araçların ihracatı konusunda daha fazla özgüven duymaya başladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningde'den bildiriyor. (XHTV)