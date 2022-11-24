Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı, Yeni Enerjili Araçlar İçin Deniz-Demiryolu Konteyner Taşımacılık Seferleri Başlattı

HANGZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı, denizyolu-demiryolu intermodal konteyner taşımacılık hizmetiyle yeni enerjili araçların (NEV) ihracatı için yeni bir koridor oldu.

HANGZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı, denizyolu-demiryolu intermodal konteyner taşımacılık hizmetiyle yeni enerjili araçların (NEV) ihracatı için yeni bir koridor oldu.

Liman, Perşembe günü komşu Jiangsu eyaletinden bir konteyner yük treni üzerinde gelen 402 yerli üretim NEV sevkiyatının son 93 otomobillik partisinin ulaşmasına tanık oldu. Söz konusu araçlar Avrupa'ya gidecek bir konteyner gemisine nakledilecek.

Ningbo Zhoushan Liman Limited Şirketi'nde denizyolu-demiryolu taşımacılık hizmetlerinden sorumlu olan Xu Bin, küresel denizcilik piyasasında Ro-Ro taşımacılık hizmetlerindeki kapasite yetersizliği ve Çin'in yerli otomobil ihracatındaki sürekli artış nedeniyle, yeni taşımacılık yönteminin Çin'in yeni enerjili araçlarının yurtdışındaki ülkelere gidişini kolaylaştıracağını söyledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, Çin'in yeni enerjili araç ihracatının bu yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki kat artarak 499.000 adede yükseldiğini gösterdi.