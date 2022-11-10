Çin'in Nev Pazarı Ekim Ayında Güçlü Bir Genişleme Kaydetti

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan sektörel verilere göre, ülkenin yeni enerjili araç (NEV) pazarı, Ekim ayında hem üretimin hem de satışların hızla artmasıyla dikkate değer bir genişleme kaydetti.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan sektörel verilere göre, ülkenin yeni enerjili araç (NEV) pazarı, Ekim ayında hem üretimin hem de satışların hızla artmasıyla dikkate değer bir genişleme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, ülkedeki NEV üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87,6 artışla 762.000 adede ulaştı. NEV'lerin satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 81,7 oranında artarak 714.000 adede yükseldi.

Birlik, Ocak'tan Ekim'e kadar olan dönemde NEV üretimi ve satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 arttığını ve bu tür araçların pazar payının yüzde 24'e ulaştığını bildirdi.