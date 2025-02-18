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Çin'in 'Ne Zha 2' Filmi Dünya Genelinde En Çok Hasılat Yapan Animasyon Oldu

Çin'in 'Ne Zha 2' Filmi Dünya Genelinde En Çok Hasılat Yapan Animasyon Oldu
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Çin'in animasyon filmi 'Ne Zha 2', 1,72 milyar ABD doları hasılat ile Disney'in 'Ters Yüz 2' filmini geride bırakarak tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi unvanını kazandı.

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", Disney'in 2024 yapımı "Ters Yüz 2" filmini tahtından indirerek dünya çapında tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu.

Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre salı akşamı itibarıyla filmin dünya çapındaki hasılatı, ön satışlar da dahil olmak üzere 12,319 milyar yuanı (yaklaşık 1,72 milyar ABD doları) aştı.

29 Ocak'ta gösterime giren film bu başarıyı, ilk gösterim tarihinden sadece 20 gün sonra ve tüm zamanların küresel gişe sıralamasında ilk 10'a girmesinden bir gün sonra elde etti.

Böylece tek bir pazarda 1 milyar ABD doları hasılat elde eden ilk film ve milyar dolarlık filmlere dahil olan ilk Hollywood dışı yapım olan bu film, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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