Çin'in Nanning-Pingxiang Demiryolu'nun Önemli Bir Bölümü Faaliyete Geçti

Çin'de Nanning-Pingxiang Demiryolu'nun Nanning-Chongzuo bölümü Pazartesi günü faaliyete geçerek, iki şehir arasındaki seyahat süresini iki saat 36 dakikadan sadece 52 dakikaya indirdi.

Çin'de Nanning-Pingxiang Demiryolu'nun Nanning-Chongzuo bölümü Pazartesi günü faaliyete geçerek, iki şehir arasındaki seyahat süresini iki saat 36 dakikadan sadece 52 dakikaya indirdi.

Nanning-Pingxiang Demiryolu, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden geçiyor ve bölgenin merkezi Nanning'i sınırdaki Pingxiang kentine bağlıyor.

201 kilometrelik demiryolu Nanning-Chongzuo ve Chongzuo-Pingxiang olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

SES (Çince): YAO HUA, Sosyal Bilimler Endüstri Enstitüsü'nün Guangxi Akademisi Başkanı:

"Demiryolu Chongzuo'ya önemli ölçüde istihdam, malzeme kaynağı ve sermaye getirecek ve bu da sınır bölgesinde endüstriyel kalkınma açısından bölgesine daha fazla fırsat yaratacak. Aynı zamanda daha fazla insan akışının sağlanması, yerel turizm sektörünün gelişimini de hızlandıracak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)