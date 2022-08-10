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Çin'in Nanjiang Büyük Kanyonu Sıcaktan Kaçan Turistleri Gözdesi Oldu

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Çin'in Nanjiang Büyük Kanyonu Sıcaktan Kaçan Turistleri Gözdesi Oldu

KAİYANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Kaiyang ilçesindeki Nanjiang büyük kanyonu manzaralı alanında rafting botlarıyla bir nehrin aşağıları doğru seyreden turistler görülüyor, 10 Ağustos 2022.

KAİYANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Kaiyang ilçesindeki Nanjiang büyük kanyonu manzaralı alanında rafting botlarıyla bir nehrin aşağıları doğru seyreden turistler görülüyor, 10 Ağustos 2022. Manzaralı bölge, yaz sıcağından kaçan turistlerin gözde mekanı oldu. (Fotoğraf: Xiang Dingjie/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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