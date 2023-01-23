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Çin'in Nanchang Kentinde Bahar Festivali Havai Fişeklerle Kutlandı

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Çin'in Nanchang Kentinde Bahar Festivali Havai Fişeklerle Kutlandı

NANCHANG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletindeki Nanchang kentinde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, 22 Ocak 2023. Nanchang'da Pazar günü Bahar Festivali'ni kutlamak için bölge halkına geleneksel iyi dileklerin sunulduğu büyük bir havai fişek gösterisi düzenlendi.

NANCHANG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletindeki Nanchang kentinde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, 22 Ocak 2023.

Nanchang'da Pazar günü Bahar Festivali'ni kutlamak için bölge halkına geleneksel iyi dileklerin sunulduğu büyük bir havai fişek gösterisi düzenlendi. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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