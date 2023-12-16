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Çin'in Nagqu Kentinde Hayvancılık Ürünleri Fuarı Düzenlendi

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NAGQU, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentinde düzenlenen hayvancılık ürünleri fuarında ürünlerini düzenleyen bir satıcı, 15 Aralık 2023. Fuara kentteki 169 kooperatif kuruluşu katıldı.

NAGQU, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentinde düzenlenen hayvancılık ürünleri fuarında ürünlerini düzenleyen bir satıcı, 15 Aralık 2023.

Fuara kentteki 169 kooperatif kuruluşu katıldı. (Fotoğraf: Tenzin Norbu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Tibet Haberler

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