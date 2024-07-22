Çin'in modernleşme süreci ve Türkiye'nin potansiyeli

1. Çin'den kent manzaraları ve altyapısından çeşitli görüntüler

Çin, modernleşmesini ileriye taşımak üzere reform sürecini kapsamlı şekilde derinleştirme konusunda kararlı.

Türk uzmanlar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi Çin'in modernleşmesiyle ilgili birçok projenin diğer ülkelerin de kalkınmasına katkıda bulunduğu görüşünde. Uzmanlara göre Türkiye, Çin'in kalkınma deneyiminden dersler çıkarabilir.

"Çin Halk Cumhuriyeti, son on yıl içerisinde büyük bir gelişme, ilerleme, başka bir ifadeyle refahı artırma hareketlerinde büyük bir başarı sağlamıştır.

Biz bunları burada takdirle izliyoruz.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi de küresel tanımalar ve küresel çapta kazan-kazan düşüncesini teşvik ederek Çin'in modernleşmesine ayrı bir yön vermektedir. Çünkü bu modernizasyonun içinde küresel şartlar oluşmaktadır".

"Çin'in uygulamış olduğu politikaların Türkiye için gerçekten bir referans niteliği taşıdığını düşünüyorum.

Türkiye, Çin'in uzmanlığından yararlanıp daha fazla yatırım çekerek enflasyonist baskıları azaltıp daha dirençli bir ekonomi yaratabilir".

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)