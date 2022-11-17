Çin'in Mianyang Kentinde Yüksek Teknoloji Fuarı Kapılarını Açtı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nın açılış töreni görülüyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

CHENGDU, 17 Kasım (Xinhua) -- 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı, Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

"Bilim ve Teknoloji Liderliği, İnovasyon ve Girişimcilik, Kazan-Kazan İşbirliği" temasıyla düzenlenen fuara, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak 600'ün üzerinde yüksek teknoloji şirket ve enstitüsü katılıyor. Arjantin, bu yıl fuarda onur konuğu olarak yer alıyor.

Fuarda uzmanlar ve sektör liderleri, nükleer tıp ekipmanları, lazer teknolojisi, manyetik malzemeler, mikrodalga iletişimi gibi sektörlere ilişkin konuşmalar yapacak ve görüş alışverişinde bulunacak.

Sponsorluğunu Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Sichuan eyalet yönetiminin ortaklaşa üstlendiği fuar, 2013'ten bu yana her yıl düzenleniyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda lazer kesim makinesinin çalışmasını gösteren bir katılımcı, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda akıllı tarımsal üretme platformu hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda sergilenen Çin'in yerli üretim TP500 insansız kargo uçağı, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda sergilenen Çin'in BeiDou-3 Navigasyon Uydu Sistemi'nin iletişim çipi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda bir endoskopa bağlı üç boyutlu görüntü ekranını izlemek için özel gözlük takan gönüllüler, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda sergilenen acil durum mekanize köprüsü, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda esnek bir robotu inceleyen bir ziyaretçi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda bir robot köpeğe dokunan bir çocuk, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda cila makinesi hakkında bilgi alan bir ziyaretçi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianyang kentinde düzenlenen 10. Çin (Mianyang) Bilim ve Teknoloji Kenti Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı'nda lazer kesim makinesinin çalışmasını gösteren bir katılımcı, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)