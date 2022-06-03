Çin'in Merkezi Şekilde Yönetilen Devlete Ait İşletmeleri İlk 4 Ayda İstikrarlı Gelir ve Kar Büyümesi Bildirdi - Haberler

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Çin'in Merkezi Şekilde Yönetilen Devlete Ait İşletmeleri İlk 4 Ayda İstikrarlı Gelir ve Kar Büyümesi Bildirdi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Merkezi Şekilde Yönetilen Devlete Ait İşletmeleri İlk 4 Ayda İstikrarlı Gelir ve Kar Büyümesi Bildirdi

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Devlete Air Varlıkların Denetim ve Yönetim Komisyonu, ülkenin merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmelerinin, 2022 yılının ilk dört ayında gelir ve kar büyümesi gösterdiğini bildirdi.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Devlete Air Varlıkların Denetim ve Yönetim Komisyonu, ülkenin merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmelerinin, 2022 yılının ilk dört ayında gelir ve kar büyümesi gösterdiğini bildirdi. Komisyon, merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmelerin net karlarının, dört aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 büyüdüğünü söyledi. Komisyonun verdiği bilgilere göre, bu işletmelerin söz konusu dönemdeki bileşik gelirleri, önceki yıla göre yüzde 12,9 artış gösterdi. Nisan ayından bu yana merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmelerin ticari operasyonları üzerindeki baskının arttığını kaydeden komisyon, bu yılın ilk yarısında makul kazançlar sağlayabilmek için üretim verimliliğini artırmak, araştırma ve geliştirmeye yatırımda bulunmak gibi hususlarda daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xinhua / Güncel

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