Çin'in Merkezi Kit'leri Ocak-Eylül Döneminde İstikrarlı Gelir ve Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC) Salı günü, ülkenin merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmelerinin (KİT'ler) bu yılın ilk dokuz ayında gelir ve karda istikrarlı bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC) Salı günü, ülkenin merkezi şekilde yönetilen devlete ait işletmelerinin (KİT'ler) bu yılın ilk dokuz ayında gelir ve karda istikrarlı bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

SASAC, merkezi KİT'lerin Ocak-Eylül döneminde 29 trilyon yuan (yaklaşık 4,05 trilyon ABD doları) gelir elde ettiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışa işaret ettiğini kaydetti.

Merkezi KİT'lerin toplam karı, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 2,1 trilyon yuana ulaştı.

SASAC'a göre, merkezi KİT'lerin faaliyet kar marjı ilk dokuz ayda yüzde 7,2 olarak gerçekleşti ve nispeten yüksek bir seviyede kaldı.

İlk üç çeyrekte, merkezi KİT'lerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 arttı.

Salı günkü veriler ayrıca merkezi KİT'lerin genel ödeme gücünün sabit kaldığını gösterdi. Eylül ayı sonu itibarıyla, merkezi KİT'lerin ortalama borç-varlık oranı, Ağustos ayının sonuna göre 0,2 puan düşüşle yüzde 64,8 oldu.