Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Merkezi Kit'leri Ar-Ge'ye Yaptıkları Yatırımı Artırdı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in merkezi olarak yönetilen devlete ait işletmeleri (KİT'ler), 2022'nin ilk yarısında araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) daha fazla yatırım yaparak inovasyona dayalı büyümeyi artırdı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in merkezi olarak yönetilen devlete ait işletmeleri (KİT'ler), 2022'nin ilk yarısında araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) daha fazla yatırım yaparak inovasyona dayalı büyümeyi artırdı. Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu (SASAC), merkezi KİT'lerin Ar-Ge'ye yaptığı toplam harcamanın ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artarak yaklaşık 378,62 milyar yuana (yaklaşık 56,1 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi. SASAC'a göre, merkezi KİT'lerin Ar-Ge girdisi ilk altı ayda çift haneli büyümeyi sürdürdü ve bu şirketlerin Ar-Ge yatırım yoğunluğu yıllık 0,12 yüzde puan arttı. SASAC verileri ayrıca, Çin'in merkezi KİT'lerinin birleşik gelirinin, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 19,2 trilyon yuan seviyesinde olduğunu gösterdi. KİT'lerin net karları, bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 1,09 trilyon yuana ulaştı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Araştırma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title