Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı
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Çin Menkul Kıymetler Birliği'nin raporuna göre Çin'in menkul kıymetler firmalarının varlıkları geçen yılın sonu itibarıyla toplamda 10,59 trilyon yuana (yaklaşık 1,49 trilyon ABD doları) ulaştı.
Çin Menkul Kıymetler Birliği'nin raporuna göre Çin'in menkul kıymetler firmalarının varlıkları geçen yılın sonu itibarıyla toplamda 10,59 trilyon yuana (yaklaşık 1,49 trilyon ABD doları) ulaştı.
Raporda Çin'in 2021 sonu itibarıyla 41'i Shanghai ve Shenzhen borsalarında işlem gören 140 menkul kıymetler şirketine sahip olduğu belirtildi.
Şirketlerin geçen yılki birleşik geliri yıllık bazda yüzde 12,03 artışla 502,41 milyar yuana çıkarken, karları bir yıl önceye göre yüzde 21,32 yükselişle 191,12 milyar yuana ulaştı.
Raporda sektörün karlılığının 2021'de artmayı sürdürdüğü ve özkaynak getirisinin önceki yıla göre 0,61 yüzde puan artarak yüzde 7,44'e ulaştığı ifade edildi.