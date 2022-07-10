Çin'in Menkul Kıymetler Borsası Haziran'da 1,33 Milyondan Fazla Yeni Yatırımcı Çekti - Haberler

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Çin'in Menkul Kıymetler Borsası Haziran'da 1,33 Milyondan Fazla Yeni Yatırımcı Çekti

Xinhua - Güncel
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Çin'in Menkul Kıymetler Borsası Haziran'da 1,33 Milyondan Fazla Yeni Yatırımcı Çekti

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Sektör verileri, Çin'in menkul kıymetler borsasının Haziran ayında 1,33 milyondan fazla yeni yatırımcıyı çektiğini gösterdi.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Sektör verileri, Çin'in menkul kıymetler borsasının Haziran ayında 1,33 milyondan fazla yeni yatırımcıyı çektiğini gösterdi. Çin Menkul Kıymetler Emanet ve Takas Limited Şirketi'nin verdiği bilgiye göre, bu sayı bir önceki aya göre yüzde 10,62 artış gösterdi. Veriler, yeni yatırımcıların çoğunu (1,33 milyona yakın) bireysel kullanıcıların oluşturduğunu ve yeni kurumsal yatırımcıların sayısının 2.900'de kaldığını ortaya koydu. Veriler, Çin'deki menkul kıymetler borsalarında işlem yapan yatırımcıların sayısının geçen ayın sonu itibariyle 206,24 milyona ulaştığını da gösterdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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