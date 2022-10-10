Çin'in Mengtian Uzay Laboratuvarı Yaklaşan Fırlatma İçin Yakıt İkmali Yaptı

WENCHANG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Pazartesi günü, Çin'in yapım aşamasında olan uzay istasyonunun ikinci laboratuvar bileşeni olan Mengtian laboratuvar modülünün fırlatma sahasında planlandığı gibi yakıtla doldurulduğunu açıkladı.

WENCHANG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Pazartesi günü, Çin'in yapım aşamasında olan uzay istasyonunun ikinci laboratuvar bileşeni olan Mengtian laboratuvar modülünün fırlatma sahasında planlandığı gibi yakıtla doldurulduğunu açıkladı.

Fırlatma öncesi yapılan bu operasyon Pazar günü gerçekleştirildi.

Ajansa göre, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na varmasının ardından uzay aracının montajı ve testleri tamamlandı. Fırlatmadan önce, Mengtian laboratuvarını uzaya götürecek olan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketi ile sistem fonksiyonlarının ortak kontrolü de yapılacak.

Ajans tarafından yapılan yazılı açıklamada, fırlatma alanındaki tesislerin ve teçhizatın iyi durumda olduğu ve göreve dahil olan tüm sistemlerin düzenli bir şekilde hazırlandığı belirtildi.

Şu anda, Çin'in Tiangong uzay istasyonu kompleksi, Tianhe çekirdek modülü, Wentian laboratuvar modülü, Tianzhou-4 kargo aracı ve Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracından oluşuyor.

Mengtian'ı tasarlayan bilim insanları, laboratuvardaki bilimsel ekipmanın mikro yerçekimini incelemek ve akışkan fiziği, malzeme bilimi, yanma bilimi ve temel fizik alanlarında deneyler yapmak için kullanılacağını bildirdi.