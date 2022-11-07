Çin'in Mengtian Laboratuvar Modülünde Özel Bir Cam Kullanıldı



Çin 31 Ekim Pazartesi günü, ülkenin uzay istasyonu Tiangong'un inşaatını son aşamaya getiren uzay laboratuvarı modülü Mengtian'ı uzaya gönderdi. 150.000 küçük parça yeni nesil özel camla kaplı Mengtian'ın güneş panelleri, uzay ortamının ekstrem koşullarına dayanacak şekilde yapıldı.

Özel cam, merkezi Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qinhuangdao şehrinde bulunan bir cam üretim firması tarafından geliştirildi.

SES 1 (Çince): LU YİLİN, Qinhuangdao merkezli cam üretim firmasının Genel Müdürü:

"Elimdeki bu cam parçası Mengtian uzay laboratuvarı modülünün enerji sisteminde kullanılıyor. Güneş panellerini kaplayan hafif, esnek ve radyasyona dayanıklı bu cam, güneş bataryalarının büyük dozlarda radyasyon ve darbelerden zarar görmesini engelliyor. Sadece 0,1 mm kalınlığında, bükülebilir ve esnek bir cam."

Üreticiye göre, bu yeni nesil özel cam, bir önceki versiyonundan yüzde 20 daha hafif.

SES 2 (Çince): LU YİLİN, Qinhuangdao merkezli cam üretim firmasının Genel Müdürü:

"Tiangong'da şirketimiz tarafından üretilen bu tür özel camlardan yaklaşık 400.000 adet kullanıldı. Önceki anti-radyasyon camına göre 13,2 kg daha hafifler."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shijiazhuang şehrinden bildiriyor.(XHTV)