Çin'in Mengtian Laboratuvar Modülü, Uzay İstasyonu Kombinasyonuna Kenetlendi Güncel Haberler Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgiye göre Mengtian laboratuvar modülü, Çin'in Tiangong uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgiye göre Mengtian laboratuvar modülü, Çin'in Tiangong uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendi. CMSA, Tiangong'un ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın planlanan yörüngesine girdikten sonra, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin ön kapısıyla Salı günü Beijing saatiyle 04.27'de başarıyla kenetlendiğini söyledi. Buluşma ve kenetlenme sürecinin tamamı yaklaşık 13 saat sürdü. CMSA'ya göre Mengtian bundan sonra planlandığı gibi konumlanmasını tamamlayacak. Mengtian modülü, Tianhe çekirdek modülü ve Wentian laboratuvar modülüyle birlikte uzay istasyonunun T-şeklindeki temel konfigürasyonunu oluşturacak. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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