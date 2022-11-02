Çin'in Mengtian Laboratuvar Modülü Daha Fazla Deneyi Mümkün Kılacak

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Mengtian laboratuvar modülü Çin'in Tiangong uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendi.

Tiangong'un ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian, planlanan yörüngeye girdikten sonra Salı günü (Beijing Saatiyle) 04.27'de uzay istasyonunun çekirdek modülü olan Tianhe'nin ön kapısına kenetlendi.

Mengtian modülü, Tianhe çekirdek modülü ve Wentian laboratuvar modülü ile birlikte uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunu oluşturacak.

Sekiz bilimsel deney kabini taşıyan ve 37 araç dışı kurulum seçeneği sunan Mengtian, özellikle yalnızca mikro yerçekimi ortamında gerçekleşebilen kabin içi ve kabin dışı deneylerin daha fazla yapılmasını sağlayacak.

SES (Çince): LIU GANG, Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nde yürütülen Çin insanlı uzay programının uzay istasyonu sisteminin baş tasarımcı yardımcısı

"Wentian laboratuvar modülü hem çekirdek modülün yedeği olarak hem de güçlü bir bilimsel deney platformu olarak işlev görerek daha fazla deney yapılmasını sağlayacak. Uzay istasyonu bizim uzay laboratuvarımız. İyi kullanılırsa Dünya'da yapılamayan birçok deneyi yapabiliriz. Neden uzay istasyonunda malzeme bilimi, eczacılık bilimi, yaşam bilimi ve ekoloji deneyleri yapacağız? Çünkü, Dünya'da elde edilemeyecek sonuçlara ulaşabilmek için uzaydaki çevresel kaynakları kullanmamız ve onlardan yararlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra bu sonuçları hayatımızda veya ülke ekonomimizde ihtiyaç duyduğumuz ürünlere dönüştürebiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)